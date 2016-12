Darts Live-Ticker

WM Darts

WM

Die WM 2017 (so genannt, da das Finale im Januar stattfindet) ist die 24. Auflage dieses Wettbewerbes. Insgesamt 72 Akteure spielen ab dem 15. Dezember um den Titel im Alexandra Palace in London.

Teilnehmer

56 Spieler sind direkt für die 1. Runde qualifiziert, acht weitere müssen sich im Verlauf der ersten Tage noch qualifizieren.

Modus

In der 1. Runde wird "best of five sets" gespielt. Das steigert sich im Verlauf des Turniers bis hin zum "best of 13 sets" im Finale, das am 02. Januar ausgetragen wird.

Preisgeld

Für den Sieger gibt es 350.000 Pfund zu gewinnen. Titelverteidiger ist Gary Anderson, der bei der vergangenen WM im Finale mit 7:5 gegen Adrian Lewis siegte.